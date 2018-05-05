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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Даллас
Лос-Анджелес - Даллас: обзор матча 05 мая 2018
Лос-Анджелес
05.05.2018, суббота, 22:55
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Даллас
9'
С. Бейташур
56'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Даллас
90'
Желтая карточка
М. Хеджес
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Уррути
39'
Желтая карточка
В. Ульоа
ГОЛ! 1:0!
С. Бейташур
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Даллас
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Лос-Анджелес
4
Омар Габер
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
3
Келлин Акоста
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
10
Мауро Диас
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
4-1-1
1
Миллер
33
Бейташур
2
Харви
23
Киман
25
Циммерман
10
Фейлхабер
10
Вела
3-2-1
24
Хеджес
3
Циглер
3
Недялков
13
Ульоа
11
Груэсо
37
Уррути
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Даллас
4
Омар Габер
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
44
Джесс Гонсалес
ВР
3
Келлин Акоста
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
10
Мауро Диас
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
4
Омар Габер
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
24
Ли Нгюйен
ЦП
Остались в запасе
44
Джесс Гонсалес
ВР
3
Келлин Акоста
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
10
Мауро Диас
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Лос-Анджелес - Даллас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
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