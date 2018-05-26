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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Ливерпуль
Реал - Ливерпуль: обзор матча 26 мая 2018
Реал
26.05.2018, суббота, 21:45
Лига чемпионов, Финал
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
51'
К. Бензема
64'
Г. Бэйл
83'
Г. Бэйл
55'
С. Мане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Ливерпуль
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Бензема
89'
ГОЛ! 3:1!
Г. Бэйл
83'
82'
Желтая карточка
С. Мане
82'
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 2:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Марсело
64'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Иско
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Мане
Пас отдал
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
51'
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
37'
Травма
Д. Карвахаль
36'
31'
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Салах
30'
Травма
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Адам Лаллана
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
4-3-2-1
1
Кариус
2
Александер-Арнольд
6
Ловрен
4
ван Дейк
3
Робертсон
23
Вейналдум
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
9
Бензема
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Бензема
14
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
14
Карвахаль
22
Иско
18
Бэйл
18
Бэйл
22
Иско
20
Милнер
23
Джан
23
Джан
20
Милнер
10
Салах
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Салах
Остались в запасе
Реал
Ливерпуль
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Реал - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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