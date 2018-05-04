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Материалы

Динамо - Мариуполь

04.05.2018, Пятница, 19:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Украина. Плей-офф, 30 тур Динамо - Мариуполь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
25 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Мариуполь 2:3 Динамо
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
3 декабря, воскресенье 20:30 Динамо 5:1 Мариуполь
7 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
17 тур
15 марта, воскресенье 20:30 Динамо 5:0 Мариуполь
4 тур
17 августа, воскресенье 20:30 Мариуполь 1:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 20:30 Мариуполь 0:2 Динамо
14 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Динамо 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 20:30 Динамо 1:0 Мариуполь
13 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Мариуполь 0:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 14:30 Мариуполь 0:1 Динамо
9 тур
11 сентября, воскресенье 20:30 Динамо 3:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
30 тур
21 мая, суббота 17:00 Мариуполь 3:2 Динамо
15 тур
31 октября, воскресенье 17:00 Динамо 9:0 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
19 тур
6 марта, суббота 16:00 Мариуполь 1:1 Динамо
4 тур
8 августа, суббота 20:00 Динамо 3:1 Мариуполь
Чемпионат Украины (2008/2009)
16 тур
5 декабря, пятница 19:00 Мариуполь 3:4 Динамо
1 тур
19 июля, суббота 20:00 Динамо 2:0 Мариуполь
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 10 9 1 0 22:5 +17 28
2. Шахтер Дн 10 8 0 2 20:6 +14 24
3. Ворскла 10 3 3 4 9:13 -4 12
4. Заря 10 3 1 6 6:16 -10 10
5. Мариуполь 10 1 4 5 8:14 -6 7
6. Верес 10 0 3 7 2:13 -11 3
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