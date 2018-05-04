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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Шарлеруа
Гент - Шарлеруа: обзор матча 04 мая 2018
Гент
04.05.2018, пятница, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 7 тур
0 : 1
Завершен
Шарлеруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Шарлеруа
77'
Желтая карточка
А. Бэби
Желтая карточка
Н. Асаре
73'
39'
Желтая карточка
Д. Дессоле
22'
Желтая карточка
К. Бенавенте
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
20
Янник Толен
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
8
Мартос
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
18
Амара Бэби
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Гент
28
Тибо де Смет
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Шарлеруа
35
Парфэйт Манданда
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
10
Давид Полье
ЦФ
2-3-1-1
20
Толен
2
Жиго
24
Ростед
21
Асаре
13
Эсити
4
Верстате
27
Саймон
9
Яремчук
3-3
30
Пеннето
8
Мартос
24
Дессоле
41
Н'Ганга
14
Бенавенте
13
Дианди
18
Бэби
Остались в запасе
Гент
Шарлеруа
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Гент - Шарлеруа
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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