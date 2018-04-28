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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Гранада
Уэска - Гранада: обзор матча 28 апреля 2018
Уэска
28.04.2018, суббота, 21:00
Испания. Сегунда, 37 тур
2 : 1
Завершен
Гранада
20'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Гранада
78'
Желтая карточка
Куини
72'
Желтая карточка
Р. Манай
Желтая карточка
Р. Брежанчич
63'
Желтая карточка
А. Гонсалес
33'
31'
Желтая карточка
А. Монторо
22'
Желтая карточка
А. Мартинес
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Рамос
Пас отдал
Д. Мачис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Алекс Ремиро
ВР
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Гранада
1
Руй Силва
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Уэска
14
Альваро Вадильо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
Гранада
13
Хави Варас
ВР
7
Рей Манай
ЦФ
3-1
1
Ремиро
21
Гонсалес
5
Пулидо
31
Брежанчич
16
Гомес
3-1-1-2
1
Силва
17
Куини
3
Мартинес
20
Санер
19
Монторо
11
Мачис
7
Агра
20
Рамос
Остались в запасе
Уэска
Гранада
6
Серджи Роберто
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Хави Варас
ВР
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Уэска - Гранада
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
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