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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Шарлеруа
Андерлехт - Шарлеруа: обзор матча 29 апреля 2018
Андерлехт
29.04.2018, воскресенье, 19:00
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
3 : 1
Завершен
Шарлеруа
44'
П. Геркенс
73'
Л. Дендокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Шарлеруа
Желтая карточка
М. Селс
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Л. Дендокер
Пас отдал
А. Требель
73'
Желтая карточка
Л. Дендокер
65'
Желтая карточка
К. Сайеф
55'
ГОЛ! 1:0!
П. Геркенс
44'
Желтая карточка
С. Кумс
32'
25'
Желтая карточка
Ф. Н'Ганга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
8
Мартос
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
18
Амара Бэби
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Андерлехт
17
Массимо Бруно
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Шарлеруа
35
Парфэйт Манданда
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
2-5
26
Селс
3
Дешахт
31
Нахар
16
Геркенс
24
Кумс
18
Дендокер
16
Требель
16
Сайеф
3-2-1
30
Пеннето
24
Дессоле
8
Мартос
41
Н'Ганга
13
Дианди
18
Бэби
10
Полье
Остались в запасе
Андерлехт
Шарлеруа
17
Массимо Бруно
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
17
Массимо Бруно
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Андерлехт - Шарлеруа
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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