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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хартс
Рейнджерс - Хартс: обзор матча 22 апреля 2018
Рейнджерс
22.04.2018, воскресенье, 14:30
Шотландия. Плей-офф, группа A, 34 тур
2 : 1
Завершен
Хартс
47'
Д. Каммингс
71'
К. Берра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Хартс
71'
ГОЛ! 1:1!
К. Берра
Пас отдал
Д. Коуви
58'
Желтая карточка
К. Рэндалл
ГОЛ! 1:0!
Д. Каммингс
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
28
Деклан Джон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Хартс
33
Джон МакЛафлин
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
21
Дон Коуви
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Рейнджерс
14
Ли Ходсон
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
Хартс
32
Джек Хэмилтон
ВР
92
Жоаким Адао
ЦП
2-1-2
28
Джон
16
Мартин
18
Дорранс
9
Каммингс
18
Мерфи
4-1-3
33
МакЛафлин
8
Рэндалл
3
Хьюз
6
Берра
4
Суттар
21
Коуви
14
Нейсмит
9
Лафферти
7
Аманкваа
Остались в запасе
Рейнджерс
Хартс
14
Ли Ходсон
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
32
Джек Хэмилтон
ВР
92
Жоаким Адао
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
14
Ли Ходсон
ЦЗ
16
Энди Халлидэй
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
Остались в запасе
32
Джек Хэмилтон
ВР
92
Жоаким Адао
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Рейнджерс - Хартс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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