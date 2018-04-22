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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Филадельфия Юнион
Даллас - Филадельфия Юнион: обзор матча 22 апреля 2018
Даллас
22.04.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
64'
М. Диас (П)
74'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Филадельфия Юнион
90'
+2
Желтая карточка
Х. Медуньянин
ГОЛ! 2:0!
М. Уррути
74'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Диас
64'
Начало матча
Статистика матча Даллас - Филадельфия Юнион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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Филадельфия Юнион
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
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22 августа
2
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22 августа
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