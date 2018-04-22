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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Гезтепе
Акхисар Беледиеспор - Гезтепе: обзор матча 22 апреля 2018
Акхисар Беледиеспор
22.04.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
16'
Н. Гилас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Гезтепе
Желтая карточка
О. Айик
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
О. Сисманоглу
62'
Желтая карточка
С. Шахин
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Гилас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Гезтепе
34
Бету
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
2-1-2-1
99
Озтюрк
22
Юмлу
88
Османпаша
13
Лопеш
7
Барбоза
18
Джевикер
12
Ларссон
1-2-2
34
Бету
55
Сариоглу
41
Нгандо
71
Бийого Поко
94
Гуффран
9
Гилас
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Гезтепе
25
Милан Лукач
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Гезтепе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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