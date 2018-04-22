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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Гент
Шарлеруа - Гент: обзор матча 22 апреля 2018
Шарлеруа
22.04.2018, воскресенье, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 5 тур
2 : 1
Завершен
Гент
54'
Д. Полье
60'
Ю. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Гент
63'
Желтая карточка
Ю. Кубо
60'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Кубо
ГОЛ! 1:0!
Д. Полье
54'
43'
Желтая карточка
Н. Асаре
Желтая карточка
Д. Полье
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Мартос
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
18
Амара Бэби
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Шарлеруа
35
Парфэйт Манданда
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Гент
20
Янник Толен
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-1-1
30
Пеннето
41
Н'Ганга
8
Мартос
24
Дессоле
18
Бэби
10
Полье
2-2-1-2
91
Калинич
25
Фоке
2
Жиго
10
Чакветадзе
21
Асаре
90
Калу
14
Кубо
9
Яремчук
Остались в запасе
Шарлеруа
Гент
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Кристоф Дианди
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Шарлеруа - Гент
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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