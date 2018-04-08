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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо: обзор матча 08 апреля 2018
Даллас
08.04.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Колорадо
62'
Д. Мэйсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Колорадо
90'
+5
Желтая карточка
Д. Серна
68'
Желтая карточка
Д. Прайс
Желтая карточка
М. Хеджес
66'
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэйсон
Пас отдал
Д. Баджи
54'
Желтая карточка
Д. Баджи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
3
Антон Недялков
ЛЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
3-2-1
3
Недялков
24
Хеджес
3
Циглер
11
Груэсо
10
Диас
37
Уррути
3-1-2
1
Ховард
21
Кастильо
15
Смит
44
Сьеберг
19
Прайс
20
Мэйсон
14
Баджи
Остались в запасе
Даллас
Колорадо
44
Джесс Гонсалес
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
18
Зак МакМат
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
44
Джесс Гонсалес
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Даллас - Колорадо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
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