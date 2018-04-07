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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Венло
Спарта - Венло: обзор матча 07 апреля 2018
Спарта
07.04.2018, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
3 : 2
Завершен
Венло
81'
Р. Мюрен
90'
Р. Мюрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Венло
ГОЛ! 2:0!
Р. Мюрен
Пас отдал
М. Крамер
90'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мюрен
Пас отдал
Ф. Фрайдей
81'
Начало матча
Статистика матча Спарта - Венло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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Спарта
Венло
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
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