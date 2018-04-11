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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Дерби Каунти
Вулверхэмптон - Дерби Каунти: обзор матча 11 апреля 2018
Вулверхэмптон
11.04.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
6'
Д. Жота
51'
Р. Невеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Дерби Каунти
Желтая карточка
Р. Беннетт
61'
ГОЛ! 2:0!
Р. Невеш
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
В. Боли
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
23
Беник Афобе
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
3-3-1-2
26
Радди
15
Коди
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
21
Невеш
29
Сайсс
20
Жота
8
Иван Кавалейру
23
Афобе
4-2-1-3
33
Карсон
33
Дэйвис
15
Пирс
22
Бэйрд
14
Уисдом
23
Хаддлстоун
16
Ледли
10
Лоуренс
35
Наджент
18
Вайманн
11
Выдра
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Дерби Каунти
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Вулверхэмптон - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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