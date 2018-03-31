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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Джонстон
Абердин - Сент-Джонстон: обзор матча 31 марта 2018
Абердин
31.03.2018, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
34'
Р. Кристи
41'
С. Мэй
51'
Г. Стюарт
82'
Г. Стюарт
68'
М. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Сент-Джонстон
ГОЛ! 4:1!
Г. Стюарт
Пас отдал
Г. Шинни
82'
68'
ГОЛ! 3:1!
М. Уиллок
Пас отдал
Л. Крейг
65'
Желтая карточка
С. Андерсон
ГОЛ! 3:0!
Г. Стюарт
51'
ГОЛ! 2:0!
С. Мэй
Пас отдал
Р. Кристи
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кристи
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
10
Райан Кристи
АП
21
Грег Стюарт
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Сент-Джонстон
1
Алан Маннус
ВР
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
26
Лайам Крейг
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Абердин
28
Фредди Вудман
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Марк Рейнольдс
ЦЗ
4
Кэри Арнасон
ЦЗ
9
Адам Руни
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Ричард Фостер
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
3-2-1-2
1
Льюис
2
Логан
4
Консидайн
4
Шинни
23
МакЛин
11
Маккей-Стивен
10
Кристи
24
Мэй
21
Стюарт
2-2-1
1
Маннус
6
Андерсон
5
Шонесси
26
Крейг
10
Уотерспун
20
Кейн
Остались в запасе
Абердин
Сент-Джонстон
28
Фредди Вудман
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Марк Рейнольдс
ЦЗ
4
Кэри Арнасон
ЦЗ
9
Адам Руни
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
12
Ричард Фостер
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
6
Марк Рейнольдс
ЦЗ
4
Кэри Арнасон
ЦЗ
9
Адам Руни
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Остались в запасе
12
Ричард Фостер
ЦЗ
51
Мэттью Уиллок
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Абердин - Сент-Джонстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Абердин
0 : 1
11.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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