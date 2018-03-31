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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 31 марта 2018
Орландо Сити
31.03.2018, суббота, 20:00
США. МЛС, Общий этап
4 : 3
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
16'
У. Джонсон
26'
Д. Дуайер
48'
Д. Дуайер
86'
С. Суттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
Й. Йотун
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
С. Суттер
Пас отдал
С. Клестан
86'
Желтая карточка
Л. Сане
60'
ГОЛ! 3:0!
Д. Дуайер
48'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дуайер
Пас отдал
Й. Йотун
26'
ГОЛ! 1:0!
У. Джонсон
Пас отдал
Д. Мерам
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
11
Карлос Ривас
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
8
Диллон Пауэрс
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
Нью-Йорк Ред Буллз
26
Тим Паркер
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
2-5-1
17
Бендик
19
Йотун
22
Сане
16
Клестан
4
Джонсон
17
Эльмунир
23
Суттер
22
Мерам
14
Дуайер
2-2
31
Роблес
5
Лэйд
29
Реддинг
11
Ривас
90
Жатковски
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
8
Диллон Пауэрс
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
26
Тим Паркер
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
8
Диллон Пауэрс
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
Остались в запасе
26
Тим Паркер
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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