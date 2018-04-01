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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Истанбул Башакшехир
Акхисар Беледиеспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 01 апреля 2018
Акхисар Беледиеспор
01.04.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
46'
Э. Элиа
75'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Истанбул Башакшехир
75'
ГОЛ! 0:2!
Э. Вишча
68'
Желтая карточка
Э. Белезоглу
46'
ГОЛ! 0:1!
Э. Элиа
Пас отдал
У. Учар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
5
Билал Киса
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Акхисар Беледиеспор
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
2-1-1-1
25
Лукач
22
Юмлу
88
Османпаша
13
Лопеш
5
Киса
12
Ларссон
4-3-1-1
1
Бабакан
3
Да Кошта
24
Епуряну
21
Текдемир
33
Учар
11
Элиа
66
Туран
25
Белезоглу
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Истанбул Башакшехир
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Истанбул Башакшехир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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