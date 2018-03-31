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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги
Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги: обзор матча 31 марта 2018
Йени Малатьяспор
31.03.2018, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 27 тур
4 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
33'
А. Кара
81'
Жилберто
90+3'
Жилберто
9'
С. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги
ГОЛ! 3:1!
Жилберто
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Жилберто
81'
ГОЛ! 1:1!
А. Кара
33'
Желтая карточка
А. Бюйюк
26'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Сессеньон
Пас отдал
П. Шкулетич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Йени Малатьяспор
21
Дория
ЦЗ
10
Насер Баразит
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Генчлербирлиги
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Диалло Гидилей
ЦП
2-2-2
26
Сиссоко
30
Мина
35
Кара
14
Окечукву
10
Бюйюк
29
Бутаиб
3-3-1
34
Хопф
2
Огуз
19
Погба
3
Чифтци
82
Карабулут
19
Шчекич
29
Сессеньон
32
Шкулетич
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Генчлербирлиги
21
Дория
ЦЗ
10
Насер Баразит
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Диалло Гидилей
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
21
Дория
ЦЗ
10
Насер Баразит
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Диалло Гидилей
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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