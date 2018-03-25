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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Химнастик
Алькоркон - Химнастик: обзор матча 25 марта 2018
Алькоркон
25.03.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Сегунда, 32 тур
1 : 0
Завершен
Химнастик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алькоркон - Химнастик
Желтая карточка
А. Падрон
75'
39'
Желтая карточка
М. Баррейро
Начало матча
Статистика матча Алькоркон - Химнастик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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Алькоркон
Химнастик
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Рамос стал рекордсменом по количеству предупреждений в Испании
2018.02.19 08:53
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
Рамос стал рекордсменом по количеству предупреждений в Испании
2018.02.19 08:53
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Химнастик», «Лас-Пальмас» не сумел обыграть «Уэску»
2016.12.02 01:07
«Манчестер Сити» приобрел защитника Мари
2016.08.16 10:05
В «Севилью» может перейти игрок сборной Грузии
2016.08.01 09:20
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