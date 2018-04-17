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Главный судья:
Феликс Цвайер (Берлин)
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ЦСКА - Арсенал

12.04.2018, Четверг, 22:05 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч ЦСКА - Арсенал
Первый матч: 1 - 4
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/4 финала
первый матч		 5 апреля, четверг 22:05 Арсенал 4:1 ЦСКА
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    Рейтинг: +257

    Swamp_07 13 апреля 2018, 00:01

    Ну что Европа закончилась,теперь концовка ЧР и со страхом за будущее на ЧМ!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Swamp_07 13 апреля 2018, 00:03

    3 место в группе на чемпе мира и то с натяжкой !

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    Рейтинг: +257

    Swamp_07 > dinar7777dinar 13 апреля 2018, 00:04

    Может чудо какое снизойдет!

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ > dinar7777dinar 13 апреля 2018, 00:04

    Саудовскую Аравию точно опередим, тут без вариантов.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Обер-КанцлерЪ 13 апреля 2018, 00:07

    это еще постараться надо ))))

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 13 апреля 2018, 00:01

    Оба Березуцких, Игнашевич, Натхо, Муса и Витиньо - это не уровень ЛЕ абсолютно. С такими игроками вылет из 1/4 финала - большой успех!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Обер-КанцлерЪ 13 апреля 2018, 00:03

    да это вообще не уровень !)))))) не только ле !

    -2
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 13 апреля 2018, 00:00

    Татарин за Цска сосать

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 13 апреля 2018, 13:23

    Рома вам вперед напихала в рот

    -2
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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА > Татарин за ЦСКА 13 апреля 2018, 21:24

    Ну мы хотя бы проиграли достойно, а не вышли в полуфинал позорно.

    -1
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    Рейтинг: +1362

    STAFOR13 13 апреля 2018, 00:00

    Натхо не видит поля... 2 обрезки от него, пора продавать его, а так сыграли достойно.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 12 апреля 2018, 23:58

    хотели как лучше , а получилось как всегда !

    -2
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    Рейтинг: +2653

    пряник929 12 апреля 2018, 23:58

    Суки, саботажники, задохлики

    0
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    Рейтинг: +257

    Swamp_07 12 апреля 2018, 23:57

    Эх,ну не шмогли!

    4
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 12 апреля 2018, 23:57

    дебилы !

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 12 апреля 2018, 23:57

    пипирики................

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    Рейтинг: +175

    dima25 12 апреля 2018, 23:56

    ребята всем удачи! болельщик в России самый лучший))!!

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