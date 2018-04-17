ЦСКА - Арсенал

Ну что Европа закончилась,теперь концовка ЧР и со страхом за будущее на ЧМ!
|Квалификация, 1/4 финала
первый матч
|5 апреля, четверг
|22:05
|Арсенал
|4:1
|ЦСКА
Ну что Европа закончилась,теперь концовка ЧР и со страхом за будущее на ЧМ!
3 место в группе на чемпе мира и то с натяжкой !
Может чудо какое снизойдет!
Саудовскую Аравию точно опередим, тут без вариантов.
это еще постараться надо ))))
Оба Березуцких, Игнашевич, Натхо, Муса и Витиньо - это не уровень ЛЕ абсолютно. С такими игроками вылет из 1/4 финала - большой успех!
да это вообще не уровень !)))))) не только ле !
Татарин за Цска сосать
Рома вам вперед напихала в рот
Ну мы хотя бы проиграли достойно, а не вышли в полуфинал позорно.
хотели как лучше , а получилось как всегда !
Эх,ну не шмогли!
дебилы !
пипирики................