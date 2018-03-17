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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Брайтон
Манчестер Юнайтед - Брайтон: обзор матча 17 марта 2018
Манчестер Юнайтед
17.03.2018, суббота, 22:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Брайтон
37'
Р. Лукаку
84'
Н. Матич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Брайтон
ГОЛ! 2:0!
Н. Матич
Пас отдал
Э. Янг
84'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Н. Матич
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
3-3-2-2
44
Ромеро
3
Байи
23
Шоу
6
Смоллинг
25
Валенсия
8
Мактоминей
18
Матич
77
Лингард
64
Мата
9
Марсьяль
9
Лукаку
3-4-1-2
23
Крул
29
Зуттнер
5
Данк
25
Даффи
13
Гросс
7
Каял
18
Скелотто
24
Проппер
7
Мач
11
Ульоа
9
Локадия
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Брайтон
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
21
Хосе Искьердо
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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