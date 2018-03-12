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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор
Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор: обзор матча 12 марта 2018
Акхисар Беледиеспор
12.03.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Трабзонспор
90+3'
С. Айдогду
45+2'
О. Йокушлу
83'
Б. Йылмаз
85'
Д. Н'Дойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор
ГОЛ! 1:3!
С. Айдогду
90'
+3
Желтая карточка
Д. Османпаша
87'
85'
ГОЛ! 0:3!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Б. Йылмаз
83'
ГОЛ! 0:2!
Б. Йылмаз
Пас отдал
О. Шахан
82'
Желтая карточка
Ю. Куцка
74'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
О. Йокушлу
Пас отдал
Ю. Языджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Трабзонспор
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
2-1-1
25
Лукач
88
Османпаша
22
Юмлу
8
Айдогду
12
Ларссон
2-5-1-1
1
Киврак
57
Новак
27
Перейра
7
Соса
33
Куцка
12
Онази
10
Шахан
5
Йокушлу
97
Языджи
17
Йылмаз
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Трабзонспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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