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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Кадис
Осасуна - Кадис: обзор матча 03 марта 2018
Осасуна
03.03.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 29 тур
1 : 0
Завершен
Кадис
15'
Ф. Мерида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Кадис
Желтая карточка
К. Клер
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
У. Гарсия
73'
68'
Желтая карточка
Алекс
Желтая карточка
Ойер
63'
Желтая карточка
Ф. Мерида
52'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мерида
15'
14'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Кадис
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Алекс
АП
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Осасуна
25
Ману Эррера
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Кадис
1
Рубен Янес
ВР
24
Раффидин Абдулла
ОП
18
Давид Баррал
ЦФ
3-1-1-1
18
Клер
16
Кастельяно
15
Гарсия
6
Ойер
8
Мерида
11
Барха
4-1
3
Робер
17
Вильянуэва
22
Кечоевич
6
Тьенса Нуньес
8
Алекс
Остались в запасе
Осасуна
Кадис
25
Ману Эррера
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
24
Раффидин Абдулла
ОП
1
Рубен Янес
ВР
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Остались в запасе
24
Раффидин Абдулла
ОП
1
Рубен Янес
ВР
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Иманоль Идьякес
Статистика матча Осасуна - Кадис
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Кадис
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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