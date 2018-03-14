Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Базель
Лозанна-Спорт - Базель: обзор матча 14 марта 2018
Лозанна-Спорт
14.03.2018, среда, 20:45
Швейцария. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Базель
60'
М. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Базель
88'
Желтая карточка
В. Штокер
Желтая карточка
Э. Зидан
84'
Желтая карточка
Э. Монтейру Алмада
77'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Ланг
Пас отдал
А. Айети
40'
Желтая карточка
Д. Оберлен
Желтая карточка
Д. Шмид
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
16
Николас Гетаз
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
19
Элтон Монтейру Алмада
ЦЗ
7
Энцо Зидан
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Лозанна-Спорт
7
Александер Франссон
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
20
Серей Ди
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-3
16
Гетаз
21
Роша
19
Монтейру Алмада
7
Зидан
31
Шмид
10
Кололли
4-3-1-1
31
Вацлик
5
Ланг
4
Лакруа
15
Риверос
15
Айети
20
Фрай
7
Дзуффи
34
Джака
10
Эльюнусси
11
Оберлен
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Базель
7
Александер Франссон
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
13
Мирко Сальви
ВР
20
Серей Ди
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
7
Александер Франссон
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
20
Серей Ди
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Лозанна-Спорт - Базель
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
Новости команд
Все
Лозанна-Спорт
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+