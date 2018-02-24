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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Локерен
Эйпен - Локерен: обзор матча 24 февраля 2018
Эйпен
24.02.2018, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Локерен
24'
Ф. Распентино
37'
Э. Оканси
7'
Г. Хуппертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Локерен
Желтая карточка
Р. Мулумба
57'
ГОЛ! 2:1!
Э. Оканси
37'
29'
Желтая карточка
А. Фрейр Скуласон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Распентино
24'
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хуппертс
Пас отдал
Л. Маречек
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
42
Мамаду Коне
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
5
Мият Марич
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Эйпен
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Локерен
14
Мехди Терки
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
21
Марко Мирич
ЦФ
2-1-3
1
ван Кромбрадж
14
Пейберне
22
Блондель
21
Мулумба
9
Распентино
28
Оканси
42
Коне
1-1-3
13
Верхульст
5
Марич
23
Маречек
14
Хуппертс
7
Овермейре
22
Скуласон
Остались в запасе
Эйпен
Локерен
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
14
Мехди Терки
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Остались в запасе
14
Мехди Терки
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Эйпен - Локерен
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
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