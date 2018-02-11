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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Фейеноорд
Витесс - Фейеноорд: обзор матча 11 февраля 2018
Витесс
11.02.2018, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
3 : 1
Завершен
Фейеноорд
43'
Г. Кашия
66'
Б. Линссен
86'
Б. Линссен
21'
Т. Вилена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Фейеноорд
ГОЛ! 3:1!
Б. Линссен
Пас отдал
Р. Беренс
86'
ГОЛ! 2:1!
Б. Линссен
Пас отдал
Р. Беренс
66'
65'
Красная карточка
Б. Басачикоглу
ГОЛ! 1:1!
Г. Кашия
Пас отдал
М. Маунт
43'
21'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вилена
Пас отдал
Б. Басачикоглу
Желтая карточка
Т. Брунс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
8
Али Мухтар
ОП
25
Наварон Фор
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Фейеноорд
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
43
Файе
3
Миазга
4
Кашия
25
Дабо
7
Беренс
10
Брунс
17
Сереро
7
Маунт
30
Линссен
9
Кастаньос
3-1-4-2
25
Джонс
4
ван Бик
6
Сент-Джуст
5
Хапс
21
Торнстра
52
Вилена
20
Эль-Ахмади
6
ван дер Хейден
23
Бергейс
14
Йоргенсен
7
Басачикоглу
Остались в запасе
Витесс
Фейеноорд
8
Али Мухтар
ОП
25
Наварон Фор
АП
1
Йерун Хувен
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
4
Кевин Дикс
ПЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
8
Али Мухтар
ОП
25
Наварон Фор
АП
1
Йерун Хувен
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
4
Кевин Дикс
ПЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Витесс - Фейеноорд
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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