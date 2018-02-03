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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Селтик
Килмарнок - Селтик: обзор матча 03 февраля 2018
Килмарнок
03.02.2018, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Селтик
70'
Ю. Мулумбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Селтик
Желтая карточка
К. Броудфут
89'
Желтая карточка
Г. Грир
75'
73'
Желтая карточка
С. Браун
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
70'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мулумбу
70'
Желтая карточка
И. Брофи
63'
48'
Желтая карточка
Д. Хендри
13'
Желтая карточка
Э. Куасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
21
Джейми Макдональд
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
29
Гэри Дикер
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Крис Бойд
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Килмарнок
38
Леонардо Фазан
ВР
36
Аарон Тшибола
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
2-2-3
21
Макдональд
3
Грир
5
Броудфут
29
Дикер
21
Мулумбу
27
Брофи
9
Бойд
7
МакКензи
4-3-2-1
24
Де Врис
20
Айер
13
Хендри
28
Боята
6
Тирни
10
Нтчам
8
Браун
8
Куасси
49
Форрест
21
Мусонда
9
Дембеле
Остались в запасе
Килмарнок
Селтик
38
Леонардо Фазан
ВР
36
Аарон Тшибола
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
19
Скотт Бэйн
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
38
Леонардо Фазан
ВР
36
Аарон Тшибола
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Килмарнок - Селтик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 2
17.10.2026
Мазервелл
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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