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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Бурсаспор
Аланьяспор - Бурсаспор: обзор матча 27 января 2018
Аланьяспор
27.01.2018, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Бурсаспор
59'
Ж. Фернандес
13'
Б. Станку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Бурсаспор
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фернандес
59'
Желтая карточка
И. Сакей
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Станку
Пас отдал
Ю. Эрдоган
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
24
Микел
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Аланьяспор
1
Реми Риу
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Бурсаспор
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
3-3-1
33
Цавеллас
89
Гассама
21
Н'Сакаля
19
Вильяфаньес
5
Сакей
34
Алкилич
10
Фернандес
4-1-1-2
23
Текин
10
Эрдоган
4
Тити
26
Ярдымджи
16
Бехич
24
Микел
37
Грозав
17
Сов
10
Станку
Остались в запасе
Аланьяспор
Бурсаспор
6
Филипе Аугусто
ОП
1
Реми Риу
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
1
Реми Риу
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Остались в запасе
91
Рикардо Фати
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Аланьяспор - Бурсаспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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