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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кордоба - Альбасете
Кордоба - Альбасете: обзор матча 20 января 2018
Кордоба
20.01.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 23 тур
1 : 0
Завершен
Альбасете
49'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Альбасете
ГОЛ! 1:0!
С. Гвардиола
49'
Начало матча
Статистика матча Кордоба - Альбасете
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
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Испания. Сегунда, 14 тур
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14.11.2026
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25.10.2026
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17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
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Нуэво Арканхель
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