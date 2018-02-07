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Расписание матчей
Германия. Кубок
Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 07 февраля 2018
Шальке-04
07.02.2018, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
10'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Р. Кнохе
90'
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
Налдо
84'
Желтая карточка
Б. Очипка
78'
42'
Желтая карточка
А. Мехмеди
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Даниэль Дидави
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
4-2-2-2
1
Ферманн
5
Очипка
27
Налдо
6
Керер
22
Настасич
18
Шепф
27
Горецка
77
Арит
7
Майер
9
Бургшталлер
7
Пьяца
4-1-2-1-2
1
Кастелс
2
Юнг
31
Кнохе
25
Брума
32
Тиссеран
23
Гилявоги
27
Арнольд
31
Герхардт
10
Малли
27
Ориги
14
Мехмеди
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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