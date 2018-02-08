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Материалы

Шальке-04 - Вольфсбург

07.02.2018, Среда, 22:45 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Германия. Кубок, 1/4 финала Шальке-04 - Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
10 тур
28 октября, суббота 16:30 Шальке-04 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 16:30 Шальке-04 4:1 Вольфсбург
11 тур
19 ноября, суббота 17:30 Вольфсбург 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
20 тур
6 февраля, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Вольфсбург
3 тур
28 августа, пятница 21:30 Вольфсбург 3:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
29 тур
19 апреля, воскресенье 18:30 Вольфсбург 1:1 Шальке-04
12 тур
22 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 3:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
19 тур
1 февраля, суббота 18:30 Шальке-04 2:1 Вольфсбург
2 тур
17 августа, суббота 17:30 Вольфсбург 4:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
24 тур
2 марта, суббота 18:30 Вольфсбург 1:4 Шальке-04
7 тур
6 октября, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
22 тур
19 февраля, воскресенье 18:30 Шальке-04 4:0 Вольфсбург
5 тур
11 сентября, воскресенье 19:30 Вольфсбург 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
9 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 1:0 Вольфсбург
12 тур
13 ноября, суббота 17:30 Вольфсбург 2:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 19:30 Вольфсбург 2:1 Шальке-04
6 тур
18 сентября, пятница 22:30 Шальке-04 1:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
13 марта, пятница 22:30 Вольфсбург 4:3 Шальке-04
7 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Шальке-04 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
20 тур
15 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:2 Вольфсбург
3 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Вольфсбург 1:1 Шальке-04
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    Рейтинг: +46

    semenov m 7 февраля 2018, 10:04

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