Шальке-04 - Вольфсбург

П1
|10 тур
|28 октября, суббота
|16:30
|Шальке-04
|1:1
|Вольфсбург
|10 тур
|28 октября, суббота
|16:30
|Шальке-04
|1:1
|Вольфсбург
|28 тур
|8 апреля, суббота
|16:30
|Шальке-04
|4:1
|Вольфсбург
|11 тур
|19 ноября, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|0:1
|Шальке-04
|20 тур
|6 февраля, суббота
|17:30
|Шальке-04
|3:0
|Вольфсбург
|3 тур
|28 августа, пятница
|21:30
|Вольфсбург
|3:0
|Шальке-04
|29 тур
|19 апреля, воскресенье
|18:30
|Вольфсбург
|1:1
|Шальке-04
|12 тур
|22 ноября, суббота
|17:30
|Шальке-04
|3:2
|Вольфсбург
|19 тур
|1 февраля, суббота
|18:30
|Шальке-04
|2:1
|Вольфсбург
|2 тур
|17 августа, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|4:0
|Шальке-04
|24 тур
|2 марта, суббота
|18:30
|Вольфсбург
|1:4
|Шальке-04
|7 тур
|6 октября, суббота
|17:30
|Шальке-04
|3:0
|Вольфсбург
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:30
|Шальке-04
|4:0
|Вольфсбург
|5 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:30
|Вольфсбург
|2:1
|Шальке-04
|29 тур
|9 апреля, суббота
|17:30
|Шальке-04
|1:0
|Вольфсбург
|12 тур
|13 ноября, суббота
|17:30
|Вольфсбург
|2:2
|Шальке-04
|23 тур
|21 февраля, воскресенье
|19:30
|Вольфсбург
|2:1
|Шальке-04
|6 тур
|18 сентября, пятница
|22:30
|Шальке-04
|1:2
|Вольфсбург
|24 тур
|13 марта, пятница
|22:30
|Вольфсбург
|4:3
|Шальке-04
|7 тур
|5 октября, воскресенье
|19:00
|Шальке-04
|2:2
|Вольфсбург
|20 тур
|15 февраля, пятница
|22:30
|Шальке-04
|1:2
|Вольфсбург
|3 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Вольфсбург
|1:1
|Шальке-04
П1