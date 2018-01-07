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Расписание матчей
Франция. Кубок
Дюнкерк - Метц
Дюнкерк - Метц: обзор матча 07 января 2018
Дюнкерк
07.01.2018, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дюнкерк - Метц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
23.11.2026
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06.11.2026
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30.10.2026
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Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
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17.10.2026
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Дюнкерк
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- : -
04.12.2026
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Метц
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20.11.2026
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Монпелье
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06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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