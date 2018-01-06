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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уотфорд - Бристоль Сити
Уотфорд - Бристоль Сити: обзор матча 06 января 2018
Уотфорд
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Бристоль Сити
37'
А. Каррильо
57'
Т. Дини
85'
Э. Капу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уотфорд - Бристоль Сити
ГОЛ! 3:0!
Э. Капу
Пас отдал
Т. Дини
85'
ГОЛ! 2:0!
Т. Дини
Пас отдал
Т. Клеверли
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Каррильо
Пас отдал
Р. Перейра
37'
Желтая карточка
К. Кабаселе
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гомес
4
Зеегелар
27
Кабаселе
13
Ваге
22
Янмат
6
Капу
8
Клеверли
6
Дукуре
37
Перейра
19
Каррильо
14
Дини
3-1-2
15
Стил
44
Флинт
32
Магнуссон
26
Винер
8
Смит
9
Тейлор
12
Вудроу
Остались в запасе
Уотфорд
Бристоль Сити
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Уотфорд - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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