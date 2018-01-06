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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Суонси
Вулверхэмптон - Суонси: обзор матча 06 января 2018
Вулверхэмптон
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Суонси
69'
Желтая карточка
В. Бони
67'
Красная карточка
Л. Фер
59'
Желтая карточка
К. Бартли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-2-3
1
Норрис
6
Беннетт
30
Хаус
2
Доэрти
15
Коди
21
Н'Диайе
10
Гиббс-Уайт
9
Бонатини
11
Кошта
25
Энобахаре
3-3-1-1-2
15
Нордфельдт
6
Фернандес
13
Ольссон
5
Бартли
14
Робертс
8
Фер
3
ван дер Хоорн
8
Саншеш
15
Раутледж
12
Дайер
2
Бони
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Суонси
1
Гарри Бургойн
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Вулверхэмптон - Суонси
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
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