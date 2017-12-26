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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц
Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 26 декабря 2017
Брюгге
26.12.2017, вторник, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
4 : 2
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
51'
Э. Лимбомбе
60'
Р. Вормер (П)
71'
А. Диаби
90+3'
А. Диаби
69'
Б. Годо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц
ГОЛ! 4:1!
А. Диаби
90'
+3
Желтая карточка
Э. Лимбомбе
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Диаби
Пас отдал
Х. Ванакен
71'
69'
ГОЛ! 2:1!
Б. Годо
Желтая карточка
С. Денсвил
65'
60'
Желтая карточка
Б. Годо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Вормер
60'
Желтая карточка
Р. Вормер
53'
ГОЛ! 1:0!
Э. Лимбомбе
51'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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