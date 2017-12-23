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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Тондела
Витория Гимараеш - Тондела: обзор матча 23 декабря 2017
Витория Гимараеш
23.12.2017, суббота, 21:15
Португалия. Примейра, 16 тур
0 : 1
Завершен
Тондела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Тондела
89'
Желтая карточка
Э. Тавареш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
33
Конан
ЛЗ
15
Виктор Гарсия
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
5
Рафаэль Миранда
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦФ
10
Элдон
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
41
Элдер Тавареш
ЦП
27
Бруну Монтейру
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Витория Гимараеш
56
Мигель Силва
ВР
2
Жоау Аурелиу
ЦП
6
Морену
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Тондела
70
Салли Муниру
ЦП
28
Вагнер
ЦФ
3-1-4
33
Конан
5
Жубал
15
Гарсия
5
Миранда
70
Старжеон
11
Рафинья
49
Талло
10
Элдон
2-2-1
14
Рамос
20
Кошта
31
Жоаозиньо
41
Тавареш
27
Монтейру
20
Кардозу
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Тондела
56
Мигель Силва
ВР
2
Жоау Аурелиу
ЦП
6
Морену
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
70
Салли Муниру
ЦП
28
Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
56
Мигель Силва
ВР
2
Жоау Аурелиу
ЦП
6
Морену
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
70
Салли Муниру
ЦП
28
Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Витория Гимараеш - Тондела
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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