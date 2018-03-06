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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Порту
Ливерпуль - Порту: обзор матча 06 марта 2018
Ливерпуль
06.03.2018, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Порту
Желтая карточка
Д. Хендерсон
59'
34'
Желтая карточка
А. Андре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
21
Андре Андре
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Порту
1
Жозе Са
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
4-1-2-2-1
1
Кариус
2
Гомес
5
Морено
32
Матип
6
Ловрен
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Мане
10
Лаллана
9
Фирмино
3-2-1-2
12
Касильяс
13
Рейес
2
Перейра
18
Фелипе
21
Андре Андре
8
Торрес
17
Корона
9
Абубакар
20
Уорис
Остались в запасе
Ливерпуль
Порту
22
Симон Миньоле
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Жозе Са
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Ливерпуль - Порту
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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