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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Ливерпуль
Порту - Ливерпуль: обзор матча 14 февраля 2018
Порту
14.02.2018, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 5
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ливерпуль
25'
С. Мане
29'
М. Салах
53'
С. Мане
70'
Р. Фирмино
85'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Ливерпуль
85'
ГОЛ! 0:5!
С. Мане
70'
ГОЛ! 0:4!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Милнер
53'
ГОЛ! 0:3!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
Д. Милнер
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Д. Вейналдум
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Жозе Са
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
4-3-2
1
Са
13
Теллес
13
Рейес
5
Маркано
21
Перейра
16
Эррера
8
Браими
27
Оливейра
25
Отавио
91
Марега
4-3-2-1
1
Кариус
2
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
6
Ловрен
3
Робертсон
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Порту
Ливерпуль
17
Хесус Корона
ПВ
12
Икер Касильяс
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
12
Икер Касильяс
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Порту - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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