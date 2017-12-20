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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хайденхайм - Айнтрахт
Хайденхайм - Айнтрахт: обзор матча 20 декабря 2017
Хайденхайм
20.12.2017, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
95'
М. Гачинович
109'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хайденхайм - Айнтрахт
109'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Да Коста
106'
Желтая карточка
М. Хасебе
95'
ГОЛ! 0:1!
М. Гачинович
Начало матча
Статистика матча Хайденхайм - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Хайденхайм
0 : 0
09.10.2026
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07.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
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Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Войс-Арена
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