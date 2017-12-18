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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Карабюкспор
Фенербахче - Карабюкспор: обзор матча 18 декабря 2017
Фенербахче
18.12.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Карабюкспор
56'
М. Топал
76'
М. Вальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Карабюкспор
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
90'
+3
Желтая карточка
И. Кейбаши
82'
81'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
ГОЛ! 2:0!
М. Вальбуэна
76'
ГОЛ! 1:0!
М. Топал
Пас отдал
М. Вальбуэна
56'
52'
Желтая карточка
В. Гэман
Желтая карточка
М. Шкртел
39'
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
38'
21'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Карабюкспор
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Фернандао
ЦФ
Карабюкспор
23
Александр Рыбка
ВР
7
Андрей Близниченко
ПВ
3-1-4-1-1
1
Демирель
12
Кейбаши
2
Озбайраклы
37
Шкртел
33
Нойштедтер
92
Шаешу
8
Дирар
5
Топал
5
Соуза
20
Жулиано
9
Сольдадо
1-3-1
25
Гэман
6
Гюльселам
22
Скуласон
71
Бийого Поко
9
Ятабаре
Остались в запасе
Фенербахче
Карабюкспор
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
7
Андрей Близниченко
ПВ
23
Александр Рыбка
ВР
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Фернандао
ЦФ
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
23
Александр Рыбка
ВР
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Фенербахче - Карабюкспор
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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