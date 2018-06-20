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Главный судья:
Вильмар Рольдан (Амальфи)
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Тунис - Англия

18.06.2018, Понедельник, 21:00 мск Волгоград, стадион Волгоград Арена Трансляция: Первый Канал Чемпионат мира, 1 тур Тунис - Англия
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 3 3 0 0 9:2 +7 9
2. Англия 3 2 0 1 8:3 +5 6
3. Тунис 3 1 0 2 5:8 -3 3
4. Панама 3 0 0 3 2:11 -9 0
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 18 июня 2018, 22:57

    Чудо не произошло.А могло и быть.

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 18 июня 2018, 22:55

    Играли плохо.Просто ужасно.Но есть Кейн.Прощай Тунис

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 18 июня 2018, 22:32

    так и надо вам галимым бритам !

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    Рейтинг: +385

    VOLK83 18 июня 2018, 22:31

    Тунис отличная команда, нагибают англичан)

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 18 июня 2018, 21:54

    посмотрим что дальше будет.И где будет Тунис

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 18 июня 2018, 21:38

    единственное, что хочется сказать вонючим англикашкам - САССИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 18 июня 2018, 21:37

    Реально, сасси

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 18 июня 2018, 12:50

    0:1 или 0:2

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    Рейтинг: +1426

    VSt 18 июня 2018, 00:34

    Болеем за Тунис!!!
    Симпатичные африканские парни, пусть берут пример с Мексики, Швейчарии и Исландии.

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    Рейтинг: +239

    Михас007 > VSt 18 июня 2018, 20:19

    вперед Тунис

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