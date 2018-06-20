Тунис - Англия

Чудо не произошло.А могло и быть.
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9:2
|+7
|9
|2.
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8:3
|+5
|6
|3.
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5:8
|-3
|3
|4.
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2:11
|-9
|0
Чудо не произошло.А могло и быть.
Играли плохо.Просто ужасно.Но есть Кейн.Прощай Тунис
так и надо вам галимым бритам !
Тунис отличная команда, нагибают англичан)
посмотрим что дальше будет.И где будет Тунис
единственное, что хочется сказать вонючим англикашкам - САССИ!!!!!!!!!!!!!!!!
0:1 или 0:2