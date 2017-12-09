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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Гезтепе
Йени Малатьяспор - Гезтепе: обзор матча 09 декабря 2017
Йени Малатьяспор
09.12.2017, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Гезтепе
64'
Х. Бутаиб (П)
33'
С. Шахин
45+3'
Р. Ротман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Гезтепе
90'
Желтая карточка
Бету
67'
Желтая карточка
О. Сисманоглу
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Бутаиб
64'
Желтая карточка
Х. Бутаиб
57'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Р. Ротман
Пас отдал
Й. Гуффран
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Шахин
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Йени Малатьяспор - Гезтепе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
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