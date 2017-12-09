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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Кадис
Сарагоса - Кадис: обзор матча 09 декабря 2017
Сарагоса
09.12.2017, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 18 тур
0 : 2
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Кадис
37'
Желтая карточка
Л. Бийкер
Желтая карточка
В. Араужо
31'
Желтая карточка
Г. Папунашвили
6'
Начало матча
Статистика матча Сарагоса - Кадис
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
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Сеута
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Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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