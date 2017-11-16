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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Аваи
Крузейро - Аваи: обзор матча 16 ноября 2017
Крузейро
16.11.2017, четверг, 00:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Аваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крузейро - Аваи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Крузейро
Аваи
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