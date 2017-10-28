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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор
Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор: обзор матча 28 октября 2017
Генчлербирлиги
28.10.2017, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
68'
Х. Бутаиб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор
90'
Желтая карточка
Х. Бутаиб
68'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бутаиб
Пас отдал
А. Бюйюк
Желтая карточка
У. Чифтци
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Йени Малатьяспор
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Генчлербирлиги
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Диалло Гидилей
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
3-1-1
34
Хопф
2
Огуз
66
Политевич
3
Чифтци
19
Шчекич
18
Мурики
2-4
2
Айхан
26
Сиссоко
2
Диалло
10
Баразит
29
Бутаиб
10
Бюйюк
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Йени Малатьяспор
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Диалло Гидилей
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
30
Артуро Мина
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Диалло Гидилей
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
30
Артуро Мина
ЦЗ
22
Иссиар Диа
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Генчлербирлиги - Йени Малатьяспор
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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