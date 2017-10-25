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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Метц - Ред Стар
Метц - Ред Стар: обзор матча 25 октября 2017
Метц
25.10.2017, среда, 22:05
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Ред Стар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Метц - Ред Стар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
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Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
- : -
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
Информация о матче
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