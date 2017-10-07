Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Реус Депортиу - Леонеса
Реус Депортиу - Леонеса: обзор матча 07 октября 2017
Реус Депортиу
07.10.2017, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 8 тур
1 : 1
Завершен
Леонеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Реус Депортиу - Леонеса
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Новости команд
Все
Реус Депортиу
Леонеса
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
14 января
3
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
«Атлетико» вылетел из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона во втором сезоне подряд
2021.01.07 08:55
3
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты
2020.01.30 00:59
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
Кубок Испании. «Атлетико» переиграл «Реус Депортиу», «Альмерия» уступила «Сельте»
2015.12.17 23:57
Кубок Испании. «Атлетико» обыграл «Реус Депортиу»
2015.12.01 23:46
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
14 января
3
«Атлетико» вылетел из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона во втором сезоне подряд
2021.01.07 08:55
3
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты
2020.01.30 00:59
«Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения
2020.01.24 07:49
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+