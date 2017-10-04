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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед
Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед: обзор матча 04 октября 2017
Атланта Юнайтед
04.10.2017, среда, 02:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
90+6'
К. Молино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед
90'
+7
Желтая карточка
К. Молино
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
К. Молино
Красная карточка
К. Рейниш
60'
Желтая карточка
Т. Мирс
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
18
Кевин Молино
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Атланта Юнайтед
8
Харрисон Хит
ЦП
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Миннесота Юнайтед
19
Сэм Николсон
ЛВ
2-1-1
24
Рейниш
4
Мирс
4
Паркхерст
14
Кармона
9
Джонс
3-2
22
Шаттлвос
14
Тьессон
5
Кальво
4
Тейлор
18
Молино
13
Финлэй
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Миннесота Юнайтед
8
Харрисон Хит
ЦП
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
19
Сэм Николсон
ЛВ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
8
Харрисон Хит
ЦП
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Остались в запасе
19
Сэм Николсон
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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