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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Шавиш
Эшторил - Шавиш: обзор матча 23 сентября 2017
Эшторил
23.09.2017, суббота, 18:00
Португалия. Примейра, 7 тур
0 : 2
Завершен
Шавиш
39'
Р. Брессан
68'
Джаван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Шавиш
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
90'
+4
68'
ГОЛ! 0:2!
Джаван
Пас отдал
П. Тиба
39'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брессан
Пас отдал
П. Тиба
Начало матча
Статистика матча Эшторил - Шавиш
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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