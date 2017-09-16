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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Касымпаша
Галатасарай - Касымпаша: обзор матча 16 сентября 2017
Галатасарай
16.09.2017, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Касымпаша
44'
Б. Гомис
79'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Касымпаша
Желтая карточка
С. Азиз
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
79'
76'
Желтая карточка
О. Веньо
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Ю. Бельханда
44'
34'
Желтая карточка
Д. Павелка
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
77
Маркус Ноймайр
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Галатасарай
77
Тарик Камдал
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
3-2-2-1-1
16
Муслера
14
Латовлевич
4
Азиз
25
Мариано
38
Чигерчи
5
Фернандо
5
Ндиайе
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
3-4-1
31
Веньо
89
Сары
13
Бен Юссеф
7
Мурильо
77
Ноймайр
90
Попов
8
Павелка
7
Трезеге
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
8
Софиан Фегули
ОП
77
Тарик Камдал
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
34
Эрай Бирниджан
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
77
Тарик Камдал
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
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