Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Даллас
Атланта Юнайтед - Даллас: обзор матча 10 сентября 2017
Атланта Юнайтед
10.09.2017, воскресенье, 22:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Даллас
46'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Даллас
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
М. Альмирон
46'
2'
Желтая карточка
К. Груэсо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Мауро Диас
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Атланта Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Даллас
18
Крис Сейтц
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
11
Хавьер Моралес
ЦП
14
Атиба Харрис
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
14
Кармона
10
Альмирон
77
Мартинес
4-3-1
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Фигероа
3
Акоста
25
Циммерман
11
Груэсо
10
Диас
24
Холлингшид
37
Уррути
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Даллас
24
Кайл Рейниш
ВР
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
18
Крис Сейтц
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
11
Хавьер Моралес
ЦП
14
Атиба Харрис
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
37
Якоб Петерсон
ЦФ
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
13
Виктор Ульоа
ЦП
11
Хавьер Моралес
ЦП
14
Атиба Харрис
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Атланта Юнайтед - Даллас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
Новости команд
Все
Атланта Юнайтед
Даллас
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
Вчера, 19:01
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
Вчера, 17:48
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
Вчера, 17:44
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
Вчера, 09:35
2
«Спартаку» предложили Миранчука
17 ноября
9
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
Вчера, 19:01
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
Вчера, 17:48
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
Вчера, 17:44
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
Вчера, 09:35
2
«Спартаку» предложили Миранчука
17 ноября
9
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+